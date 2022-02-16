Депутат прибрав прапори України зі столу

Депутат зробив це демонстративно.

На сесії Одеської міської ради депутат від "Партії Шарія" Ілля Фрейман прибрав зі столу однопартійців прапори України. Момент потрапив на камеру журналістів.

Під час позачергового засідання в Одеській мерії біля кожного депутатського місця поставили прапорці України. Такий прояв патріотизму влаштував не всіх. Зокрема, публічний скандал влаштував депутат Ілля Фрейман. Він зібрав прапорці зі столів своїх колех і відклав усі в сторону.

Одеські депутати підкреслили, що ситуація в сесійній залі показала ставлення кожного і до державного прапора, і до Батьківщини. Свою позицію Фрейману запропонували показати під час голосування, а також навчитися правильно поводитись.

На позачерговій сесії Одеської міськради більшість депутатських фракцій закликали до миру на тлі нагнітання обстановки навколо можливого вторгнення в Україну Російської Федерації.

Нагадаємо, у Херсоні невідомі жорстоко побили депутата Херсонської міськради Ігоря Осауленка. Інцидент трапився на вулиці Тарле.

А у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль, у якому перебували депутат однієї з ОТГ Херсонщини разом із дружиною. Зловмисники напали та побили подружжя.