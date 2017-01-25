Депутат Рыбалка отжался в спортзале в поддержку воинов АТО

Народный депутат Украины, глава комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности поддержал акцию #22PushupChallenge и отжался 22 раза вместе с коллективом спортивного клуба, где он занимается физической подготовкой.

Видео нардеп выложил на своей странице в Facebook. Рыбалка передал эстафету коллеге по фракции Радикальной партии Дмитрию Линько.

"Спасибо своему коллеге по фракции Радикальной партии, Олимпийскому чемпиону по плаванию Денису Силантьеву за передачу замечательной эстафеты по отжиманию. Поскольку я веду здоровый образ жизни и систематически занимаюсь спортом, с радостью присоединяюсь к флешмобу #22PushupChallenge. Вместе со спортсменами спортивного клуба я отжался 22 раза и передаю эстафету своему коллеге по фракции Дмитрию Линько. Надеюсь, такая акция поможет ежедневно поддерживать физическую форму моим коллегам по парламенту", - написал нардеп.

Он также отметил, что такой флешмоб "является прекрасной возможностью привлечь внимание к проблемам воинов АТО и заявить о необходимости поддержки наших ребят на высоком государственном уровне".

"Ведь после возвращения из зоны АТО им нужна психологическая реабилитация и обеспечение рабочим местом. Также флешмоб должен поощрить нашу молодежь к активному образу жизни и занятиям спортом. Нам нужна здоровая нация и поэтому призываю всех участвовать в флешмоба # 22PushupChallenge!", - подчеркнул С. Рыбалка.