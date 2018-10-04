Депутата Киевсовета Гусовского избили и облили зеленкой

На внефракционного депутата Сергея Гусовского напали в помещении Киевсовета

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь группы Киевская команда Владимир Анфимов, передает "ДС".

По его словам, главу группы Гусовского облили зеленкой и ударили по голове.

Нападение произошло перед голосованием за эко-парк Осокорки и прекращение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади.

"По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", - написал Анфимов на своей странице в Facebook.

Фото задержанных мужчин, вероятно, напавших на Гусовского, опубликовала помощник депутата Ирина Литвинова.

На данный момент комментариев от самого Сергея Гусовского не поступало. По состоянию на 10.50 на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве нет информации о нападении на депутата Киевсовета.