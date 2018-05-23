Депутата Найема выписали из больницы после избиения

Народного депутата Мустафу Найема выписали из больницы после избиения, которое произошло после конфликта на дороге в центре Киева 30 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выписали с больницы, сняли все шины, прутья, резинки и другие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть", - заявил Найем.

Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и... Опубликовано Mustafa Nayyem 23 мая 2018 г.

Он также выразил благодарность всем близким, которые постоянно поддерживали его, пока он находился в больнице. Нардеп подчеркнул, что не жаждет мести и не считает судебное дело против его обидчиков "делом" всей жизни, однако замять его он тоже не даст.

"Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу", - отметил Найем.

По его словам, Азербайджан отказывается выдавать Украине подозреваемого в избиении нардепа из-за того, что Киев ранее не выдавал Баку азербайджанских оппозиционеров.

"За сутки речевой аппарат должен восстановиться, завтра уже планирую выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд", - добавил в заключение депутат.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева. Нардеп двигался собственным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил Найема в челюсть.

ВидеоПоявилось новое видео избиения депутата Мустафы Найема

На видео видно как народного депутата окружили пятеро мужчин и начали толкать и бить его по лицу. Конфликт происходит прямо на дороге. При этом два автомобиля перекрывают путь машине Найема. Известно, что один из участников избиения бежал за границу, троих задержали. Двое из них оказались гражданами России.

Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват". Троих задержали сразу. За несколько дней в Азербайджане схватили мужчину, подозреваемого в избиении Найема - Магомеда-Амина Саитова.

Магомед-Амин Саитов буквально за двадцать минут после атаки на нардепа заказал билет на самолет, и уже через 3 часа вылетел в Баку.

Азербайджанские правоохранители по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Документы на экстрадицию Саитова в ближайшее время будет доставлено в Азербайджан.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Ранее СМИ сообщили, что Магомеда-Амина Саитова якобы отпустили "из-за отсутствия соответствующих документов с украинской стороны". По словам адвоката подозреваемого в избиении Найема, прятаться Саитов не собирается, но ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры.

Наши журналисты нашли тех самых чеченцев, которые избили депутата Мустафу Найема. Водитель внедорожника Ахмед готов дать эксклюзивное интервью и рассказать новые подробности.