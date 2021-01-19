Держава не закуповує ПЛР-тести російського виробництва - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що Україна використовує 90% ПЛР-тестів для діагностики COVID-19 російського виробництва.

"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, це черговий "фейк", який дуже часто розповсюджується в нашій країні", - наголосив глава МОЗ під час брифінгу 19 січня.

За його словами, закупівля більшості ПЛР-тестів, як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями, здійснюється в українського виробника "Українські Генетичні Технології". Степанов додав, що МОЗ також закуповувало тести з країн-виробників, зокрема з Китаю, США, Кореї, Польщі, Німеччини, Австрії, Канади, Франції, Чехії, Великої Британії, Туреччини та Сінгапуру.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що згідно з актуальними даними Держлікслужби, до реєстру відповідальних за введення медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби методом ПЛР належить 66 медичних позицій, з яких Україна - 12, а Росія - 3. Він поясний, що це три юридичні особи, які зареєстровані в РФ та здійснюють свою діяльність через українських постачальників.

За словами Степанова, відсоткове співвідношення використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в Росії, складає менше ніж 0,6% і воно здійснюється виключно у приватних лабораторіях.

"Держава точно не закуповувала, не закуповує, і закуповувати не планує", - підкресли міністр охорони здоров'я.Що відомо На початку січня голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко повідомив, що в Україні у 90% випадків використовуються ПЛР-тести російського виробництва. Він зазначав, що російські ПЛР тест-системи використовуються, як в приватній, так і бюджетній сфері.

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