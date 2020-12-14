Держава організує безкоштовну вакцинацію для українців - Радуцький.

У 2021році держава профінансує безоплатну вакцинацію населення від коронавірусу.

Також оплатять лікування хворих з коронавірусною хворобою в стаціонарах, написав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

15 грудня у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до 2-го читання.

"Міністерство фінансів виконає 3 вимоги Комітету здоров'я нації щодо фінансування галузі охорони здоров'я 2021 року. По-перше, держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від коронавірусу. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5 відсотків ВВП", - написав Радуцький.

Комітет з питань здоров'я нації направив уряду пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додаткове фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн. Утім, за словами Радуцького, до пропозицій народних депутатів дослухалися частково.

У держбюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин від коронавірусу закладено 2,5 млрд грн. Цих грошей вистачить на закупівлю від 2,5 млн до 22 млн доз препарату, у залежності від виробника. Серед них найдешевша "оксфордська" вакцина. Вона коштує 112 грн.



