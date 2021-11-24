Держприкордонслужба України розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", яку координує Державна прикордонна служба України, у ній беруть участь сили Національної гвардії, Національної поліції, Збройних сил України та інші резерви.

"Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко зазначив, що на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів в Україну. У зв'язку з цим уживають заходів щодо нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно із взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - зазначив він.

Нікіфоренко додав, що головне завдання спецоперації - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. І тому забезпечено координацію всіх задіяних сил.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні створено координаційні групи управління.

Режим державного кордону контролюватимуть збільшені прикордонні наряди, водночас нарощуватимуть сили та засоби на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

Для патрулювання та моніторингу кордону активно застосовуватимуть авіацію, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Крім того, передбачено суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів буде виставлено контрольні пости на автомобільних дорогах, а також патрулюватимуть основні шляхи, що ведуть до державного кордону, перевірятимуть автобусні та залізничні станції, вживатимуть превентивних заходів у населених пунктах прикордоння.