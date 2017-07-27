Десятки людей собрались на Майдане в поддержку Саакашвили

Как бы украинцы ни относились к Саакашвили, признать справедливым указ Порошенко они не готовы.

На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг в поддержку Михеила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства.

В акции, которую проводить "Рух новых сил", участвуют несколько десятков человек.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стало то, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете, что находится в розыске на родине.

Запрос в Генпрокуратуру по поводу украинского гражданства Саакашвили направил депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой, а ГПУ перенаправила его в ГМС.

Президент Украины Петр Порошенко предоставил Михеилу Саакашвили украинское гражданство указом от 30 мая 2015 года. В тот же день Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации. По материалам: ZN.UA /