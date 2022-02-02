Детектив НАБУ зробив подарунок майже на мільйон гривень та приховав адресата

Старший детектив НАБУ Олег Післар у січні 2022 року задекларував видатки у вигляді подарунка 900 тис. гривень.

Детектив подарував гроші 30 січня. Він не зазначив, хто є одержувачем такого подарунка.

Також у декларації не повідомляється, яким чином були подаровані гроші – готівкою або у безготівковій формі.



Детектив вніс інформацію про зміни у майновому стані до декларації 1 лютого.



У грудні 2021 року Післар отримав дохід у розмірі 756 тисяч гривень від продажу автомобіля.



Середньомісячна зарплата детективу у 2020 році становила 66 тис. гривень.

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