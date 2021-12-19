Детективи відзвітували за найбільший хабар на Тернопільщині

Дирекція територіального управління Державного бюро розслідувань завітала до Тернополя та прозвітувала про свою роботу. Було обговорено питання злочинів, вчинених найвищими посадовцями, суддями, працівниками правоохоронних органів та військовими.

У березні цього року запрацювали слідчі відділи у всіх обласних центрах. Слідчий відділ (з дислокацією в Тернополі) тепер прийматиме заяви від громадян за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35.

Варто зазначити, що за 11 місяців на Тернопільщині розслідували 634 кримінальних проваджень. Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти у 95-ти, законної сили ж набрали вироки у 31 кримінальному провадженні. Серед пріоритетних напрямків роботи слідчого відділу в Тернополі є викриття корупційних, екологічних та військових злочинів.

– У 2021 році теруправління розслідувало 15 кримінальних проваджень щодо правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища на території області. До суду скерували обвинувальні акти у 5-ти провадженнях. Сума встановлених збитків через незаконне вирубування лісу на Тернопільщині сягнула 4,1 млн. гривень. Також на Тернопільщині було задокументовано найбільшу суму неправомірної вигоди – понад 1,1 млн. гривень. У червні до суду скерували обвинувальний акт щодо начальника Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області, – розповів директор Теруправління ДБР у м. Львові Руслан Ляшко.

Мова йде про славнозвісного податківця Чортківщини Володимира Скорохода, який почав утікати, як тільки йому оголосили підозру у вимаганні хабара. Ситуація трапилась у березні. Податківець вимагав гроші у підприємця, за них обіцяв допомогти зменшити штрафи та не відкривати кримінального провадження за результатами податкової перевірки компанії. Для передачі грошей було залучено знайомого як посередника.

Також було піднято питання і славнозвісної скандальної аптеки №78. Нагадаємо, що влітку до працівників навідалася виконавча служба разом із судовим рішенням і почали описувати майно, а працівників буквально викинули на вулицю. Тоді власниця аптеки пояснила, що це було рейдерське захоплення. На даний час аптеку перенесли, приміщення на вулиці Руській звільнили, зараз там порожньо, але скільки було заяв та скарг на роботу поліції та охорони… ДБР прозвітувало, що даною справою буде займатися лише поліція, і якщо вину відповідних органів буде доведено, покарання не оминути.

Ще однієї резонансною подією, про яку майже всі забули, стала подія, яка 7 червня трапилась у військкоматі. Там швидка допомога рятувала 22-річного призовника, який вистрибнув з вікна 5-го поверху. Тоді на вухах стояло усе місто, адже подейкували, що над юнаком знущалися. Щодо даної події проводиться ряд експертиз і справу зовсім «не зам’яли», все тримають на контролі і в скорому часі прозвітують щодо її розкриття.

Акцент зробили і на зверненні громадян до територіального управління. Якщо вам відомі факти корупції, не варто мовчати. Є «гаряча» лінія, зателефонувавши на яку, ви можете подати звернення.

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