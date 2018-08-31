Девушка и юноша выпрыгнули из окна 8-го этажа в Днепре

Полиция открыла уголовное производство по факту двойного самоубийства 18- летнего юноши и 16-летней девушки в г.Днепр.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 7:00 утра в пятницу, 31 августа.

"16-летняя девушка и 18-летний молодой человек выпрыгнули из окна 8-го этажа дома по ул.Глинки. Установлено, что пара снимала жилье в течение нескольких дней", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что молодые люди приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Замглавы Нацполиции также обнародовал предсмертную записку девушки и юноши, которая начиналась словами о том, что они "почувствовали этот мир".

"В то время, когда тысячи наших граждан - военнослужащих, получивших тяжкие ранения в результате военной агрессии Российской Федерации, делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, "уже пожили и познали жизнь в свои 17-18 лет"", - написал В.Аброськин.