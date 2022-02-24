Деякі цифрові документи в Дії будуть недоступні до стабілізації ситуації

Це потрібно для захисту цифрових даних

Персональні дані українців захищені, запевняють в Мінцифри

Задля забезпечення безпеки даних цифрові документи в Дії будуть недоступні, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Міністерства цифрової інформації.

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців. Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві нагадують, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

За матеріалами Zaxid.net