Деятели культуры РФ требуют освободить Олега Сенцова

В России литературное правозащитное объединение "Свободное слово", петербургский ПЕН-клуб и члены "Вольного исторического общества" опубликовали заявление с требованием освободить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

В частности, среди подписантов заявления - поэт Вероника Долина.

"Человека сажают на 20 лет по совершенно фантазийным обвинениям и приговору. Для меня это колоссальная аномалия. Я всей душой и сердцем против. Желаю Олегу Сенцову немедленного освобождения", - сказала В.Долина.

Она назвала произошедшее с Сенцовым "плачевнейшим приключением нашей культуры" и выразила обеспокоенность бессрочной голодовкой режиссера, который потребовал отпустить из тюрем украинских политзаключенных.

"Это крайняя мера, на которую он сейчас пошел до всеобщей победы добра над злом, жизни над смертью. Голодовка - это последняя мера, на которую идет беззащитный заключенный. Я всем сердцем подписываю все, что можно, в его защиту", - заключила В.Долина.

Авторы петиции в поддержку Сенцова просят отправить его в Украину. Они также призвали участников Петербургского экономического форума поддержать это заявление. Среди тех, кто подписал документ, писатели Светлана Алексиевич и Виктор Шендерович, поэт Сергей Гандлевский.

"Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Его смерть станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", - говорится в заявлении.

Times.dn.ua

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