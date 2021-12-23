Ідею перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня підтримує 26% українців - опитування

Ідею перенесення святкування Різдва Христового із 7 січня на 25 грудня підтримує 26% українців. Про це свідчать опубліковані 23 грудня результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Натомість 58% опитаних проти такої ініціативи.

15% респондентів сказали, що їм байдуже.

Як зазначають соціологи, Різдво 25 грудня святкує 4% українців. 71% громадян святкує його 7 січня.

18% опитаних заявили, що святкують Різдво двічі.

Ще 6% респондентів загалом не відзначають цього свята.

Опитування проводили 20-22 грудня серед українців віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2000 респондентів за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше ніж 2,2%.

За григоріанським календарем Різдво святкують 25 грудня, а за юліанським, яким послуговуються українські православні церкви, - 7 січня.

З 2017 року за рішенням Верховної Ради в Україні вихідними днями оголошено і 25 грудня, і 7 січня.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній не проти перенесення святкування Різдва Христового із 7 січня на 25 грудня, але вважає, що це має відбуватися поступово.