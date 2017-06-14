Die Presse: "Теперь мы можем объездить весь Евросоюз - в теории" - украинцы о безвизе

Начиная с воскресенья гражданам Украины больше не нужны визы для поездок в Евросоюз, однако для многих главным препятствием к путешествию остается нужда, говорится в репортаже австрийской газеты Die Presse.

Решение Европейского Совета привело к массовому посещению украинцами паспортных столов, сообщает журналистка Ютта Зоммербауэр. Для получения возможности находиться в одной из 26 стран ЕС и еще четырех стран, входящих в Шенген, сроком до 90 дней украинцам отныне необходим только биометрический загранпаспорт. Для "ослабленного украинского правительства, над которым, словно туча, нависла угроза новых выборов, безвизовый режим - редкостный успех", подчеркивает автор, напоминая, что переговоры об отмене визового режима были начаты еще в 2008 году.

58-летняя преподавательница музыки Ольга Стеценко решила лично протестировать свободу передвижения. Женщина рассказывает, что паспорт стоил ей почти что тысячу гривен (34 евро), то есть четверть ее официальной месячной зарплаты. "Теперь я могу объездить весь Евросоюз - в теории", - говорит она. Но на практике большинство украинцев едва ли смогут позволить себе ездить в дорогие западноевропейские страны.

В странах Евросоюза, со своей стороны, опасаются гастарбайтеров и беженцев с Украины, и по этой причине европейские государства ввели финансовые ограничения для украинцев. К примеру, в Румынии, Болгарии и Греции въезжающим надо будет доказать, что они располагают бюджетом в 50 евро на день нахождения, а в Испании - вообще 70,77 евро. Австрия, поясняет журналистка, не вводила никаких ограничений, однако заявляет, что "каждый случай будет проверяться индивидуально". Правда, как это будет реализовано на практике, пока что неизвестно.

Преподавательница Стеценко уверена, что прежде всего новыми возможностями "будет пользоваться молодежь". Но, по словам 29-летнего жителя восточно-украинского Покровска Николая, зарабатывающего на жизнь ремонтом сотовых телефонов и реп-выступлениями по вечерам, отпуск, причем любой, для него остается мечтой. Молодой отец семейства с трудом оплачивает счета за электричество, газ и воду, которые Украина повысила по требованию международных кредиторов. "Нам тут не до поездок. Лишь бы выжить", - говорит мужчина.

Ютта Зоммербауэр