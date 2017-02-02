Die Welt: Путинские сепаратисты развязывают зимнюю войну

Ранним воскресным утром жители промышленного города Авдеевка на востоке Украины проснулись от взрывов. С этого момента бои не прекращаются. Подконтрольный Киеву город находится в шести километрах от Донецка, столице одноименной «народной республики» пророссийских сепаратистов.

Это самая серьезная эскалация боевых действий в Донбассе за последние недели. По сообщениям украинской армии, с воскресенья погибли восемь солдат. Поддерживаемые Россией сепаратисты, по собственным данным, потеряли, по меньшей мере, четыре бойца. О режиме прекращения огня в регионе больше не может идти речи. Наблюдательная миссия ОБСЕ только в понедельник зарегистрировала 2499 взрыва в Донецкой области, в воскресенье было зафиксировано 2240 взрывов.

Для гражданского населения возобновление боевых действий грозит смертельной опасностью. В Авдеевке, на подконтрольной украинскому правительству территории был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате обстрела сепаратистами было прервано электро- и водоснабжение города, мобильная связь.

В квартирах 15 градусов тепла

В понедельник было прервано электроснабжение на коксохимическом заводе в Авдеевке. Завод, принадлежащий холдингу украинского олигарха Рината Ахметова, является не только крупнейшим работодателем города, от него также зависит и снабжение водой и теплом.

В настоящее время компании при помощи коксового газа удается поддерживать режим работы отопительной системы на уровне 15 градусов. Наружная температура воздуха на настоящий момент составляет порядка минус 12 градусов, а газовые резервы невелики. В случае полного выхода из строя отопительной системы и замерзания труб, последствия будут плачевными — ремонт может занять недели.

Число жителей Авдеевки сократилось более чем вдвое. В начале войны там проживало около 34 тысячи людей, сейчас — порядка 16 тысяч. Украинские власти выразили готовность эвакуировать оставшуюся часть жителей, если ситуация не начнет улучшаться. МЧС открыло полевые кухни и палаточный лагерь, в котором люди могут согреться и получить питание.

«Электричество важнее гуманитарной помощи»

«Нам сейчас необходим режим прекращения огня, чтобы восстановить электроснабжение. Для нас это сейчас даже важнее, чем гуманитарная помощь», — сказал в понедельник Павло Жебривский, руководитель администрации находящейся под украинским контролем части Донецкой области.

По данным полиции, в Авдеевке пострадали шесть гражданских лиц, повреждены 38 зданий. По сообщению пророссийских сепаратистов в Донецке, и на их стороне фронта в результате боев пострадали жилые кварталы и гражданская инфраструктура. Водоснабжение в Донецке также прервано.

Во вторник в Донецке погибли двое гражданских лиц, заявил Эдуард Басурин, представитель сепаратистов. Во вторник было прервано электроснабжение шахты неподалеку от Донецка, около 200 шахтеров на несколько часов оказались заблокированными, их удалось высвободить только ко второй половине дня вторника.

Создать буферную зону не получается

«Ситуация в Авдеевке ухудшается с воскресенья», — сказал Александр Хаг (Alexander Hug), заместитель руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ украинскому телеканалу «Громадське». «Провокационные действия с обеих сторон — основная причина того, что происходит».

С того момента, как в феврале 2015 года были подписаны вторые Минские соглашения, до полного прекращения огня на востоке Украины так никогда и не доходило. Ситуация вдоль линии прекращения огня то успокаивалась, то опять обострялась.

Миссия ОБСЕ подчеркивает, что бои с большой вероятностью обостряются в тот момент, когда обе стороны приближаются друг к другу. Поэтому она пытается создать демилитаризированную буферную зону, что у нее, однако, не получается.

Тлеющая война, которая никогда не закончится

Постоянно то одна, то другая сторона входит в «серые зоны» и занимает там позиции. И при каждой точечной атаке каждая сторона утверждает, что это был защитный маневр в ответ на провокационные действия противоположной стороны. Результат — тлеющая война, которая никогда не закончится.

С начала войны в апреле 2014 года, по данным ООН, погибли 9750 человек. Вопреки Минским соглашениям тяжелое вооружение находится вблизи линии фронта. Наблюдательная миссия до сегодняшнего момента не получила полного доступа к российско-украинской границе, а Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Донецке и Луганске при помощи военных средств.

Украинское правительство обратилось к западным странам с просьбой оказать воздействия на Россию. «Российские оккупационные войска провели массированные атаки вдоль линии соприкосновения», — заявило Министерство иностранных дел Украины.

Порошенко прервал свой визит в Берлин

«Мы просим наших международных партнеров, повысить свое дипломатическое и политическое давление на Кремль, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе». Украинский президент Петр Порошенко вынужден был в понедельник экстренно прервать свой визит в Берлин из-за эскалации ситуации.

Особые опасения у украинского правительства появились после вступления в должность американского президента Дональда Трампа. Еще в ходе предвыборной кампании, а также после вступления в должность Трамп вызывал обеспокоенность своими пророссийскими высказываниям. Новый американский президент неоднократно повторял, что хочет заключить «сделку» с Россией.

Это беспокоит Украину. Она опасается, что станет жертвой подобной сделки. Это будет не первый раз в истории. Для Украины окажется фатальным развитием, если Трамп решит снять санкции против России, которые были введены после аннексии Крыма Россией и начала война в Донбассе. Это будет сигнал Москве к тому, чтобы безнаказанно напасть на соседнюю страну и дестабилизировать ее политическим образом.

Путин проверяет, как далеко может зайти Трамп?

В ходе телефонного разговора между американским президентом и главой Кремля в воскресенье они не говорили напрямую о санкциях. Однако они, как было сказано в Кремле, отметили важность восстановления экономических отношений межу обеими странами. Со стороны Трампа пока что не было сильной критики российских действий на Украине.

Ряд наблюдателей в Киеве отмечает, что Россия при помощи эскалации в Авдеевке, вероятно, проверяет, насколько далеко можно зайти после победы Трампа. И российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр сказал украинской газете «Новое время», что Россия может проверять реакцию украинской армии и общества, а также и Запада.

Украинский политолог Владимир Фесенко полагает, напротив, что эскалация сейчас связана в меньшей степени с Трампом, и в большей степени с визитом Порошенко в Берлин. По его мнению, Россия хочет дискредитировать украинскую сторону и обвинить ее в нарушении Минских соглашений.

В России вину за эскалацию возлагают на Украину. Украинское руководство рассчитывает таким образом сохранить в международной повестке дня кризис, спровоцированный Киевом, говорится в заявлении российского МИДа.

Юлия Смиронва