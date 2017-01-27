Диетологи назвали три самых вредных сочетаний продуктов

Диетологи название наиболее вредные сочетания продуктов, которые нельзя сочетать между собой, передает Рanno4ka.net.

1. Сразу после употребления первого блюда не стоит есть фрукты. Это объясняется тем, что блюда, которые мы употребляем в качестве основного приема пищи, перевариваются значительно дольше фруктов, поэтому яблоко или, к примеру, апельсин, которые ты съешь после отбивной с салатом, могут забродить в желудке.

2. Кофе и ржаной хлеб, возможно, и приглушат чувство голода, однако пользы организму не принесут, поскольку кофеин препятствует усвоению многих веществ, которые находятся в хлебе.

Общеизвестный факт: кофе блокирует всасывание кальция и некоторых других микроэлементов, поэтому лучше не рисковать и лишний раз не баловать себя бутербродом, так как пользы от этого не будет.

3. Пиво с орешками - это сочетание знакомо многим любителям хмельного напитка, но при этом мало кто думает о его вреде для организма. Арахис богат полезными витаминами и минералами, но пиво нейтрализует их всасывание, в результате чего организм получает от орешков только жиры, которые также содержатся в них в немалом количестве.