"Динамо готово наказать произвол чиновников",- вице-президент киевского клуба

Вице-президент киевского "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский в программе "Профутбол" прокомментировал ситуацию с проведением выездного матча в Мариуполе.

- Вчера вечером футбольный клуб "Динамо" предпринял последнюю попытку вернуть ФФУ и Премьер-лигу в правовое поле. В письме, которое есть на нашем официальном сайте, мы четко дали сигнал для компромисса. А именно - перенос даты, а не места матча. На мой взгляд, мы четко сформулировали свое желание сыграть именно в Мариуполе. Мы серьезный клуб. На сегодняшний день, согласно данным информационно-аналитического центра, мы проанализировали ситуацию в мариупольском приморском направлении и сделали официальный запрос в "Мариуполь" о предоставлении нам письма о безопасности в Донецкой области и про нынешнюю оперативную обстановку. Про готовность их служб обеспечить меры безопасности не только для команды, но для зрителей на матче.

За трое суток до матча клуб должен предоставить нам свежие оперативные письма от этих органов. К сожалению, наши соперники не предоставили нам подобных документов, кроме акта осмотра стадиона и плана мероприятий по проведению матча. То письмо от службы безопасности Украины, в котором фигурируют ФФУ, Премьер-лига и наш соперник - в нем подтвержден красный цвет террористической угрозы. Они готовы принять меры безопасности после решения ФФУ о проведения матча в Мариуполе. Не нужно оценивать уровень нашего патриотизма.

Мы еще раз призываем ФФУ и Премьер-лигу к выполнению прямых норм закона и норм регламента ФИФА. "Динамо" готово сыграть в Мариуполе в ближайшее время в случае изменения в лучшую сторону оперативной обстановки. Просто определите новую дату игры. В случае принятия незаконного решения относительно "Динамо" наш клуб оставляет за собой право применить весь арсенал правовых рычагов для защиты своих интересов. Готовы к наказанию правового нигилизма и произвола чиновников, которые примут на себя такую ответственность.

Источник - Динамомания