"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче на Кубок Украины

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20 между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После мощной атаки "Шахтера" счет в матче открыли динамовцы: на 23-й минуте Сидорчук пробил издали и попал в верхний угол ворот Пятова.

Благодаря голу Степаненко "горянкам" удалось перевести матч в овертайм.

На 109-й минуте Попов ударом головой снова вывел киевлян вперед.

Таким образом в сезоне 2019/20 Кубок Украины сменит обладателя. Напомним, "Шахтер" четыре раза подряд выигрывал украинский футбольный трофей.

"Горняки" рекордных 13 раз были обладателями Кубка Украины.

"Динамо" выигрывало Кубок 11 раз.

Киевское "Динамо" стало последним клубом, который обеспечил себе путевку в следующий этап четвертьфинала Кубка украины.

Кроме "Динамо" (Киев), в 1/4 финала Кубка Украины вышли "Ворскла", "Минай" (клуб из одноименного села в Закарпатской области), "Десна", "Альянс" (пгт. Липовая Долина Сумской области), "Ингулец", "Мариуполь", "Александрия".