"Динамо" програло "Барселоні" в гостьовому матчі Ліги чемпіонів

Підопічні Мірчі Луческу зазнали мінімальної поразки від іспанського гранда на "Камп Ноу".

Київське "Динамо" поступилося каталонській "Барселоні" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" закінчився поразкою українського клубу з рахунком 0:1.

Зі старту зустрічі "синьо-гранатові" взяли м'яч під свій контроль. Вже на другій хвилині Сержиньо Дест головою замикав навіс на дальній стійці, але не влучив у ворота. На 18-й хвилині Люк де Йонг пробив головою після подачі Мемфіса Депая зі штрафного, однак м'яч розминувся зі стійкою.

А на 21-й хвилині київський клуб врятував уже Георгій Бущан, який у стрибку перевів м'яч на кутовий після удару Люка де Йонга. На 36-й хвилині Бущан ще раз виручив своїх одноклубників, парирувавши удар Деста, якого забули на дальній стійці.

Тим не менш, тиск "Барселони" таки дав результат. На 37-й хвилині Жорді Альба з лівого флангу навісив до штрафного майданчика, а Жерар Піке ударом злету в падінні вразив ворота Бущана.

Після перерви підопічні Рональда Кумана продовжили володіти територіальною перевагою, але моментів біля воріт Бущана поменшало. Однак на 54-й хвилині "біло-сині" ледь самі не привезли собі гол. Бущан затримався з м'ячем, дозволивши Фаті запресингувати себе. Георгій зумів відвести м'яч на Забарного, але після відскоку ігрова сфера знову опинилася у Фаті - юний талант каталонців ударом через себе не влучив у площину воріт.

Наприкінці зустрічі Луческу вирішив освіжити гру замінами, щоб спробувати вирвати нічию в Каталонії, але все марно. "Динамо" за весь матч так і не пробило в площину воріт тер Штегена. Проте, варто віддати належне і обороні киян - "Барселона" лише тричі влучила в площину воріт Бущана, один з цих ударів і виявився вирішальним. У підсумку, мінімальна поразка чемпіона України на "Камп Ноу".

"Барселона", набравши перші три очки в цій Лізі чемпіонів, піднялася на третю сходинку групи E. "Динамо" з одним набраним балом у своєму активі опустилося на останнє місце.

В іншому поєдинку третього туру квартету E "Бенфіка" прийме "Баварію". Ця зустріч розпочнеться 20 жовтня о 22:00.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 2 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Баварія" - "Бенфіка".