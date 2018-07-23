"Динамо" сыграет с чешской "Славией" в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 23 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.

Соперником киевского "Динамо" стала чешская "Славия". Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет 7 или 8 августа в Чехии, ответный - 14 августа в Киеве.

Четыре победителя этого этапа в плей-офф-раунде разыграют две путевки в групповой этап. Еще четыре команды пройдут в групповой этап с пути чемпионов.

Путь представителей лиг:

"Стандарт" - "Аякс"/"Штурм";

"Бенфика" - "Фенербахче";

"Славия" - "Динамо" (Киев);

ПАОК/"Базель" - "Спартак" (Москва).

Путь чемпионов:

"Селтик"/"Русенборг" - АЕК;

"Зальцбург" - "Шкендия"/"Шериф";

"Црвена Звезда"/"Судува" - "Легия"/ "Спартак" (Трнава);

"Кукес"/"Карабах"- БАТЭ/ХИК;

"Астана"/"Митьюлланд" - "Динамо" (Загреб) / "Хапоэль" Беэр-Шева.

В случае вылета на любой из стадий "Динамо" продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы

Напомним, что в группу ЛЧ-2018/2019 напрямую попали 26 команд. Это "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (все - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (все - Англия), "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д (все - Германия), "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер" (все - Италия), ПСЖ, "Лион", "Монако" (все - Франция), "Локомотив", ЦСКА (оба - Россия), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция) и "Виктория" (Чехия).

Ранее сообщалось о том, что "Шахтер" получит 40 миллионов евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов