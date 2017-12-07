Динамо уверенно обыграло Партизан в заключительном туре Лиги Европы

Киевское Динамо разгромило Партизан в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы

В первом тайме Динамо наказало Партизан за грубейшие ошибки в обороне, а главным действующим лицом на поле стал Морозюк. Защитник Динамо открыл счет в матче и отдал две голевые передачи на Мораеса.

Кроме того, Морозюк "заработал" пенальти для гостей, который реализовал Еврович на 4-й добавленной минуте первого тайма.

Во втором тайме Партизан пытался отыграться, но больше так и не смог забить. А от Динамо отличилось еще раз. В концовке игры Цыганков заработал пенальти, который реализовал Мораес, оформив таким образом хет-трик.

Как итог, Динамо добыло уверенную победу и выиграло группу, набрав 13 очков из 18 возможных. Партизан в свою очередь финишировал вторым и также вышел в плей-оф ЛЕ.

Динамо - Партизан 4:1

Голы: Морозюк, 6, Мораес, 28, 31, 77 - Евтович, 45+3

Динамо: Бущан - Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич - Шепелев, Буяльский (Гармаш, 66) - Морозюк, Шапаренко (Беседин, 77), Цыганков (Гонсалес, 83) - Мораес

Партизан: Стойкович - Вуличевич, Н. Р. Милетич, Митрович, Н. Г. Милетич - Пантич, Бильер (Джуричкович, 77), Евтович, Сума - Соломон (Ожегович, 66), Тавамба

Предупреждения: Морозюк, Шепелев - Бильер, Н. Г. Милетич, Джуричкович

iSport.ua

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