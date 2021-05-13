"Динамо" выиграло 37-й кубковый трофей в своей истории

Киевское "Динамо" продолжило победный путь в кубковых турнирах.

Динамовцы обыграли луганскую "Зарю" в финале Кубка Украины 2020/2021 1:0 и завершили сезон очередным трофеем.

Это был 37-й (!) кубковый триумф в истории нашего клуба. Свой первый кубковый трофей киевляне завоевали еще в 1954-м году и с тех пор "бело- синие" регулярно побеждают в подобных турнирах.

Кубковые трофеи динамовцев распределились так (по количеству)

13 - Кубок Украины (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021);

9 - Кубок СССР (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); Суперкубок Украины (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020);

3 - Суперкубок СССР (Кубок сезона) (1981, 1986, 1987);

2 - Кубок обладателей Кубков (1975, 1986);

1 - Суперкубок УЕФА (1975).

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