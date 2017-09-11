"Динамо" засчитали поражение за отказ играть в Мариуполе

Решение вступит в силу через 10 дней, если киевский клуб не подаст апелляцию

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал киевскому "Динамо" техническое поражение за неявку команды на матч 7-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем"

Об этом сообщает UA-Футбол со ссылкой на FootballHub.

Решение вступит в силу через 10 дней, если киевский клуб не подаст апелляцию.

Как сообщалось, футбольный клуб "Динамо" (Киев) все же не приехал на футбольный матч Премьер-лиги в Мариуполь, который должен был состояться 27 августа. Ранее представители киевского клуба ссылались на свои опасения относительно безопасности проведения матча в городе, расположенном в зоне АТО. При этом, по информации ФК Мариуполь, гарантии безопасности предоставили областные управления СБУ и полиции, а также горсовет Мариуполя.

ФОТО: пресс-служба ФК Мариуполь

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