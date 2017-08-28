"Динамо" засчитают техническое поражение за неявку в Мариуполь

Киевскому "Динамо" засчитают техническое поражение за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с "Мариуполем"

Об этом рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает "РБК-Украина".

"Все должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения, - все должно выясняться на футбольном поле. Но закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны. У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе, - все равны перед регламентом. Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам это техническое поражение", - сказал Павелко.

"Динамо" мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности. В "Мариуполе" утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

За 48 часов до матча "Динамо" обратилось к "Мариуполю" с предложением обменяться датами встреч.

Напомним, матч 7 тура УПЛ "Мариуполь" - "Динамо", запланированный на 27 августа, не состоялся. Киевский клуб принял решение не приезжать в прифронтовой город и обратился к ФФУ, УПЛ и "Мариуполю" с просьбой перенести матч на другую дату.