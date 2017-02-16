Динамовец Мораес дисквалифицирован на 5 матчей за драку в матче с "Шахтером"

Игрока наказал Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ.

КДК ФФУ приняло решение дисквалифицировать нападающего киевского "Динамо" Жуниора Мораеса на 5 матчей, сообщает FootballHub.

Форвард "Динамо" Жуниор Мораес устроил потасовку с футболистами "Шахтера" во время матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу. За данный инцидент бразилец получил красную карточку от арбитра.

Сегодня же КДК ФФУ определился с окончательным наказанием для игрока.

Мораес пропустит игры против луганской "Зари", донецкого "Олимпика", кропивницкой "Звезды", одесского "Черноморца" и стартовый матч второго этапа чемпионата Украины, в котором соперник "Динамо" будет известен позже.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Шахтер" завершился результативной победой горняков со счетом 3:4.