Дипломатка зі США похвалила за чистоту у лікарні у Львові

Сьогодні у Перше львівське медичне об’єднання завітала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Тут почесна гостя поспілкувалась з керівником об’єднання та оглянула, як функціонує лікарня швидкої медичної допомоги.

Спершу керівник Першого медичного об’єднання Олег Самчук розповів, чому об’єднались три лікарні, які надають невідкладну допомогу, та як це вже покращило роботу цих закладів. А опісля поділився планами розвитку медичного об’єднання.

Відтак, почесна гостя мала змогу подивитись, як у лікарні швидкої медичної допомоги функціонують оновлені приймальне та діагностичне відділення; ендоскопічний блок; відділення анестезіології та інтенсивної терапії (так звана червона зона, де пацієнтам одразу надають всю невідкладну медичну допомогу); відділення кардіохірургії та трансплантації серця; центр трансплантології, а також робототочне обладнання й так звана «чиста реанімація».

Також Олег Самчук розповів про унікальні операції та обладнання, збільшення банку крові та надсучасний операційний блок. Він зауважив, що лікарня має одну із найзабезпеченіших реанімацій в Україні, а відтак, за потреби, зможе надавати всю необхідну допомогу пораненим.

«Лікарня має якісний рівень обслуговування пацієнтів. Тут чисто, сервіс – на професійному рівні», - зазначила Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка разом із командою посольства тимчасово працюватиме в місті. Мер привітав їх у Львові та висловив сподівання на можливе відкриття генконсульства США в місті в майбутньому.

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