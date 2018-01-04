Директор Укргидрометцентра рассказал о проявлениях глобального потепления в Украине

На территории Украины среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Ощутимый рост годовой температуры воздуха в Украине, как и во всем мире, начался с 80-х годов прошлого века, сказал он в эфире "Радіо Свобода".

"За этот период средняя температура самых холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то сходит", - добавил он.

Директор Укргидрометцентра также напомнил, что бывают исключения из этого правила, "потому что на фоне такого глобального потепления, которое наблюдается и на региональном уровне в Украине, возможны и другие аномалии".

"Например, рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которые устанавливаются в течение последних 20 лет, связаны с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градуса тепла", - добавил он.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2017 году в Киеве составила +9,8°, что на 2,1° превышает климатическую норму. Год занял третью строчку среди самых теплых с 1881 года.