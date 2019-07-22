Для 31 специальности в вузах планируют установить минимальную цену - МОН

В Украине планируют установить минимальную цену для обучения на контракте в вузах для 31 специальности. Об этом сообщила пресс- служба МОН в ответе на запрос корреспондента УНН.

Сейчас проект постановления КМУ "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости" проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины.

"Каждый учреждение высшего образования ежегодно получает государственное финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. От этого рассчитывается усредненный показатель для учреждения высшего образования для подготовки одного студента. В дальнейшем определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году - 70 %, в 2022 году - 80% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета ", - отмечается в ответе на запрос.

Установить минимальную цену предлагается для 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда. В частности для таких: * "Филология"; * "Экономика"; * "Политология"; * "Психология"; * "Социология"; * "Журналистика"; * "Менеджмент"; * "Маркетинг"; * "Учет и налогообложение"; * "Право"; * "Международные отношения"; * "Медицина"; * "Ветеринария" и другие.

В случае введения этого принципа в учреждениях высшего образования государственной формы собственности стоимость обучения увеличится не более чем на 10-25% от текущей стоимости.

"В таких заведениях как Киевский национальный университет Т. Г. Шевченко, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Луцкий национальный технический университет, Национальный авиационный университет, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Национальный университет пищевых технологий, Одесская юридическая академия, Тернопольский национальный экономический университет, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича и других стоимость обучения контрактного студента уже есть выше минимальной определенной порядком", - отмечается в сообщении.

Но, например, в Университете таможенного дела и финансов, Украинской академии книгопечатания, Одесской национальной академии пищевых технологий, Национальном университете "Львовская политехника" и других на отдельные определенные специальности стоимость обучения вырастет на 30-40%, поскольку сейчас разница в стоимости обучения по средства госбюджета и физических/юридических лиц является существенной.

Важно, что минимальная стоимость обучения не может превышать три среднемесячные заработные платы в регионе, где находится учреждение высшего образования.

Напомним, Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости".