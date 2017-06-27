Для абитуриентов из сел установлен коэффициент учета результатов ВНО при поступлении в 1,02, - Гриневич

Также в 2017 году установлен отраслевой коэффициент в сумме 1,03 для поступающих на инженерно-технические специальности и естественно- математические специальности

Для абитуриентов из сельской местности в этом году установлен коэффициент учета результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) при поступлении в высшие учебные заведения в размере 1,02. Об этом во время пресс-конференции заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также, по словам Гриневич, установлен отраслевой коэффициент в сумме 1,03 для поступающих на инженерно-технические специальности и естественно- математические специальности, которые нуждаются в поддержке.

Кроме того, в 2017 году установлен региональный коэффициент: для Киева - 1; для Днепра, Львова, Одессы и Харькова - 1,01; для Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов - 1,03, других регионов - 1,02.

Ранее в Минобразования отметили, что высшие учебные заведения могут самостоятельно устанавливать минимальные вступительные баллы по внешнему независимому оцениванию (ВНО).

В то же время, по словам Гриневич, решение об обязательном наличии у абитуриента минимум 150 баллов по внешнему независимому оцениванию, которые необходимы для поступления в высшие учебные заведения на медицинские специальности, было отменено, но идея о введении минимальных проходных баллов остается.