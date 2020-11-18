Для людей похилого віку запровадили "пріоритетні години" в магазинах - Степанов

В Україні почали діяти "пріоритетні години" в магазинах для людей похилого віку. Вони передбачені з 10:00 до 12:00.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

Він повідомив, що зміни до постанови Кабінету міністрів України, які запроваджують "пріоритетні години" в магазинах для людей похилого віку, набрали чинності.

"Люди літнього віку відносяться до групи ризику. Тому важливо, аби вони якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старших 65 років. "Пріоритетні години" діють з 10:00 до 12:00", - наголосив Степанов.

Ініціатива триватиме на період карантину.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна може отримати вісім мільйонів доз COVID-вакцини у 2021 році.

Станом на 17 листопада в Україні підтверджено 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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