Для людини небезпечні три коронавіруси - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Із семи коронавірусів, які спричиняють хвороби в людини, небезпечними є чотири, зазначила лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

У природі циркулює чотири коронавіруси, які впливають на здоров'я людини. Про це лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська повідомила в ролику, який 17 листопада розмістив Telegram-канал, присвячений COVID-19.

"Зараз сезон коронавірусів, а ми знаємо сім коронавірусів, які спричиняють у людини захворювання. Чотири з них постійно циркулюють у природі і ми все життя заражалися цими коронавірусами. Вони завжди викликали легкий респіраторний синдром", - зазначила медикиня.

За її словами, коронавірус, що спричиняє CОVID-19 - "один із трьох небезпечних, які є причиною запалення легенів".

"Зимовий період часу - це їхній сезон, і це пов'язано як із властивостями збудників, так і з особливістю їх передавання. Зростає вологість, інтенсивніше передається інфекція", - пояснила Голубовська.

Вона підкреслила, що "ступінь тяжкості захворювання і ймовірність захворювання залежить від дози".