"Для меня это большая честь": Кличко о включении в Зал славы

"Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое включение в Международный зал боксерской славы.

Виталий Кличко вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании "Современная категория" - последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года. Виталий Кличко - первый из украинцeв в Международном зале боксерской славы

"Это мечта многих боксеров стать членом Зала славы, - цитирует Виталия Кличко ESPN - Думал о Зале Славы, но никогда не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Таких как Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие известные мировые боксеры. Для меня это большая честь".

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