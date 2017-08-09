Для переселенцев изменились правила регистрации места жительства

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины принято постановление "О внесении изменения в пункт 9 Правил регистрации места жительства". Об этом сообщает "Урядовий портал", передают Українські Новини.

Данное постановление предусматривает отмену необходимости проставления штампа о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенного лица.

Правительство привело данные правила в соответствие с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".

Как сообщали Українські Новини, переселенцев освободили от испытательного срока для проверки их квалификации при приеме на работу.

Ранее Кабинет Министров установил бессрочность действия справок вынужденных переселенцев о постановке на государственный учет.