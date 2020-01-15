Для празднования Крещения в Киеве обустроили 16 локаций

Для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.

В частности, в Днепровском районе:

- пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

- пляж "Венеция" (остров Долобецкий)

- пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

- пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

- пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

- пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская) - пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе:

- пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)

- место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

- Парк "Наталка" (Оболонская набережная)

- пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

- пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

- пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).

Напомним, на Крещение в Киеве купания состоятся возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины.