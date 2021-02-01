Для цьогорічного ЗНО правила правопису не зміняться - міністр юстиції України

Міністр юстиції України Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці прокоментував рішення ОАСК щодо відміни нового українського правопису.

Міністр наголосив, що дане рішення не набере чинності найближчим часом, оскільки буде оскаржуватися в апеляційній інстанції. До закінчення розгляду апеляції постанова Кабміну про новий український правопис залишатиметься чинною.

"Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО", - повідомив очільник Мін'юсту.

Денис Малюська також висловив припущення, що постанова КМУ була скасована через порушення Кабміном у травні 2019 року процедури під час її прийняття. Окрім того, він нагадав, що закон, який надавав право КМУ приймати таку постанову, було визнано неконституційним: "Навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться - його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним".

Нагадаємо, 28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва скасував Постанову Кабінету Міністрів 2019 року про новий правопис.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила, що Кабмін буде оскаржувати це рішення.

В свою чергу Нацкомісія зі стандартів державної мови наголосила, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, який може бути предметом обговорення. До момента вступу в силу цього рішення новий український правопис залишається чинним.

Юридична газета

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