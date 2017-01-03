Для украинцев предусмотрели 116 выходных в 2017 году

В 2017 году 116 выходных дней.
Из них 105 дней - обычные выходные и еще 11 - государственные праздники, утвержденные Кабмином Украины.
В 2017 году выходные на Новый год и Рождество в 2017 году в Украине не будут длительными и непрерывными, как в прежние годы.
По информации гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, украинцы работают значительно меньше, чем в остальном мире.
"Европейцы не могут позволить себе такое количество выходных. Например, рабочая неделя в Европе стартовала уже 2 января. С учетом праздничных дней, которые попадают на выходные, общее количество выходных по случаю праздников составляет 16 дней. Что значительно больше, чем в большинстве развитых стран", - сообщил гендиректор.
Несколько примеров: в Литве существует 13 праздничных дней; в Польше - 13 дней; Грузия отдыхает 10 дней; в Германии 9 праздничных дней на федеральном уровне (некоторые земли устанавливают дополнительные праздничные дни, в том числе церковные).
Обратим внимание, что в вышеуказанных странах нет переноса праздничных дней, попадающих на выходные за исключением Польши. У поляков, если праздник попадает на субботу, то такой день также будет выходным. Переноса с воскресенья на понедельник не происходит в Польше.
Отметим, что немецкие профсоюзные организации постоянно ведут переговоры с властями о системе переноса выходных, но правительство считает это невозможным в связи с негативными экономическими последствиями.
С учетом требований закона об укороченном на час рабочем дне перед праздничными и нерабочими днями, страны получают минус 4 часа продуктивного труда.
"В результате, длительность рабочего времени значительно ниже, чем общепринятая в качестве нормативной. Поэтому Украина не входит в европейских и международных исследованиях в перечень стран, где много работают. Ее опережают многие страны Восточной Европы, в том числе страны Прибалтики, а также немало стран Западной Европы", - отмечает Алексей Дорошенко.
По его подсчетам, каждый рабочий день дает примерно 0,39% ВВП. За счет отмены переносов выходных дней и сокращения рабочих часов можно добавить 2% валового продукта.
Праздничные и выходные дни в 2017 году в Украине (с учетом переносов выходных):
c 01 по 02 января 2017 (всего 2) Новый год;
c 7 по 9 января (всего 3) Рождество;
c 15 по 17 апреля (всего 3) Пасха;
c 29 апреля по 02 мая (всего 4) Первомай;
с 3 по 5 июня (всего 3) Троица;
с 14 по 16 октября (всего 3) День защитника Украины
Итого: 16 выходных дней.
Источник: Hyser
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