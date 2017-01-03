Для украинцев предусмотрели 116 выходных в 2017 году

В 2017 году 116 выходных дней.

Из них 105 дней - обычные выходные и еще 11 - государственные праздники, утвержденные Кабмином Украины.

В 2017 году выходные на Новый год и Рождество в 2017 году в Украине не будут длительными и непрерывными, как в прежние годы.

По информации гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, украинцы работают значительно меньше, чем в остальном мире.

"Европейцы не могут позволить себе такое количество выходных. Например, рабочая неделя в Европе стартовала уже 2 января. С учетом праздничных дней, которые попадают на выходные, общее количество выходных по случаю праздников составляет 16 дней. Что значительно больше, чем в большинстве развитых стран", - сообщил гендиректор.

Несколько примеров: в Литве существует 13 праздничных дней; в Польше - 13 дней; Грузия отдыхает 10 дней; в Германии 9 праздничных дней на федеральном уровне (некоторые земли устанавливают дополнительные праздничные дни, в том числе церковные).

Обратим внимание, что в вышеуказанных странах нет переноса праздничных дней, попадающих на выходные за исключением Польши. У поляков, если праздник попадает на субботу, то такой день также будет выходным. Переноса с воскресенья на понедельник не происходит в Польше.

Отметим, что немецкие профсоюзные организации постоянно ведут переговоры с властями о системе переноса выходных, но правительство считает это невозможным в связи с негативными экономическими последствиями.

С учетом требований закона об укороченном на час рабочем дне перед праздничными и нерабочими днями, страны получают минус 4 часа продуктивного труда.

"В результате, длительность рабочего времени значительно ниже, чем общепринятая в качестве нормативной. Поэтому Украина не входит в европейских и международных исследованиях в перечень стран, где много работают. Ее опережают многие страны Восточной Европы, в том числе страны Прибалтики, а также немало стран Западной Европы", - отмечает Алексей Дорошенко.

По его подсчетам, каждый рабочий день дает примерно 0,39% ВВП. За счет отмены переносов выходных дней и сокращения рабочих часов можно добавить 2% валового продукта.

Праздничные и выходные дни в 2017 году в Украине (с учетом переносов выходных):

c 01 по 02 января 2017 (всего 2) Новый год;

c 7 по 9 января (всего 3) Рождество;

c 15 по 17 апреля (всего 3) Пасха;

c 29 апреля по 02 мая (всего 4) Первомай;

с 3 по 5 июня (всего 3) Троица;

с 14 по 16 октября (всего 3) День защитника Украины

Итого: 16 выходных дней.

Источник: Hyser

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