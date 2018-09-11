Днепровские мамы, родившие в День города, получили сертификаты на 8 тыс. грн от городского совета

8 сентября, в День города, в Днепре родился 21 малыш - 13 мальчиков и 8 девочек. По традиции, представители мэрии поздравили семьи, в которых в праздничный день появилось пополнение. Они получили сертификаты на сумму 8 тыс. грн.

Об этом "ИА МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

"Появление детей - это замечательное событие, а если твой день рождения совпадает с Днем города, это особенно приятно. Традиционно мы приветствуем днепровские семьи, в которых дети родились в День города.

Ранее мы дарили сертификаты на 5 тыс. грн, а теперь - на 8 тыс. грн", - отметила Галина Одинцова, эксперт по акушерству и гинекологии департамента охраны здоровья населения горсовета, приветствуя мам, родивших в роддоме No 1. Здесь в День города на свет появилось четверо детей - 2 мальчика и 2 девочки.

"Дети рождаются, и это хорошо. Большое уважение родителям, что в такие трудные времена дают новую жизнь. Городской совет увеличивает сумму сертификатов. 8 тыс. грн - это маленький старт для новой жизни. Уже в конце месяца семьям поступят эти деньги, которые они получат в почтовых отделениях по месту прописки", - сказала Юлия Дмитрова, исполняющая обязанности директора департамента социальной политики Днепровского городского совета.

Алла Грановская 8 сентября родила сына. Это второй ребенок в семье. Женщина говорит: чувствовала, что родит именно в субботу, а приветствием была приятно удивлена.

"Эти деньги - приятный и, несомненно, необходимый подарок. Все они пойдут на малышей, приобретем необходимые вещи", - поделилась планами молодая мама.



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