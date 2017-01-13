"ДНР" обещает передать Украине тела 3 бойцов ВСУ, которые пропали в зоне АТО

Боевики "ДНР" говорят, что сегодня намерены передать Украине тела трех погибших украинских военнослужащих, которые потерялись вблизи линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает сайт сепаратистов "ДАН".

Террористы отмечают, что военные подорвались на мине в 500 метрах от линии разграничения, в районе села Верхнешироковское (старое название Октябрь). Передача тел должна состояться в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

"Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих", - подчеркнуло "командование" оккупантов.