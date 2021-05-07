До 20 травня Україна отримає 500 тисяч доз вакцини Pfizer - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що Україна до 20 травня повинна отримати близько 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Крім того, в нашу країну повинні прилетіти ще 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac. Про це повідомляє НВ.

"Сьогодні провів зустріч з власником Serum Institute [Індійський інститут сироватки, який виробляє вакцину AstraZeneca]... Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин... Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо в цьому місяці. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX ", - розповів міністр.

Глава МОЗ додав, що партнери України, з якими країна уклала контракти, в травні - липні "істотно збільшать поставки", що дозволить прискорити вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 препаратами від британсько-шведської компанії AstraZeneca (Covishield) і китайської Sinovac (CoronaVac). 18 квітня в Україні також почалася вакцинація препаратом від американської компанії Pfizer.

Міністр охорони здоров'я Степанов знову обіцяє, що вже в травні-червні в Україну прибудуть перші дози цієї вакцини з 10 мільйонів запланованих на цей рік. Однак зараз в Україні є тільки рамковий договір на поставку цієї вакцини - такий документ не є договором купівлі-продажу і у нього немає зобов'язального характеру.

Наскільки ефективні різні вакцини, в тому числі і китайська CoronaVac, якій зараз починають вакцинувати українців в інтерв'ю ZN.UA "Для захисту від ковіду антитіла не мають значення" розповів патофізіолог Віктор Досенко.

Про те, які регіони залишаються найбільш проблемними і, які способи переконати щепитися вважають українці найбільш дієвими, читайте в статті соціолога Олександра Шульги "Вакцинація по-українськи".

По матерiалам: Новое Время