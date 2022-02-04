До 50 річниці погрому дисидентів в СРСР: документальні фільми про дисидентів-шістдесятників

Взимку цього року минає 50 років від операції КДБ «Блок», коли Україну охопили масові арешти українських дисидентів комуністичною владою у 1972 році, які у самвидаві назвали «великим погромом». До сумної пам’ятної дати Український інститут національної пам’яті (УІНП) спільно з «Історичною правдою» створив три документальні фільми про шістдесятників Івана Дзюбу, Михайлину Коцюбинську та Надію Світличну. Усі вони опинилися в епіцентрі репресій у 1972 році.

Стрічки розповідають про долі трьох людей з одного середовища київських шістдесятників, які після «великого погрому» мали різні життєві траєкторії.

Водночас вони продовжують документальний цикл про українських дисидентів, який інститут й «Історична правда» презентували у 2020-му.

Як зазначається на офіційному сайті УІНП, заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак вважає, що, на жаль, ця сумна пам’ятна дата – 50-річчя з часу масових арештів українських дисидентів «є не лише приводом нагадати про минуле, вона набула нової прикрої актуальності, адже близько 130 громадян України залишаються політв’язнями того ж окупаційного режиму. Тож ціна окупації та несвободи – це завжди тюрми, табори, ув’язнення».

У коротких фільмах-візитках складно розкрити всі складні етичні й інші вибори, які робили їхні герої, але вони допомагають наповнити телеканали та інтернет-простір контентом, який може зацікавити та підштовхнути дізнатися більше.

Днями з ініціативи Полтавського офісу ці фільми продемонстрували полтавські телеканали «Місто+» та «Центральний». Показ відбувся у межах угоди про інформаційну співпрацю між УІНП як центральним органом виконавчої влади та менеджментом полтавських телеканалів.

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