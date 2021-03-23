До "червоної" карантинної зони входять Київ і вже вісім областей

Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області увійшли до "червоної" карантинної зони епіднебезпеки з COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сайті у вівторок.

За його даними, протягом трьох днів поспіль у зазначених регіонах значно перевищено рівень госпіталізації на 100 тис. населення, що в нормі не має перевищувати 60 госпіталізацій.

Згідно з даними МОЗ, показники госпіталізації осіб із коронавірусом перевищено ще в низці областей, що наразі перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки. Це, зокрема, Донецька, Миколаївська, Чернігівська, Хмельницька, Дніпропетровська та Вінницька області.