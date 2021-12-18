До кінця року в Україні може подорожчати хліб

До кінця 2021 року в Україні можливе здорожчання хліба та виробів із борошна на 10-15%. І це попри рекордний врожай зерна.

Як заявили експерти агроринку під час круглого столу «Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні», зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та на інші складові собівартості пшениці призведе до зміни вартості борошна, а тому — й хлібобулочних виробів, пише “Високий замок”.

Представниця Асоціації ритейлерів України Наталія Петрівська нагадала, що з січня по вересень 2021 рік ціни на хліб зросли на 35%.

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість збіжжя в Україні впливають також ціни на світовому ринку.

«Оскільки Україна повністю інтегрована в продовольчі світові ринки, то динаміка цін на внутрішньому ринку буде відповідати динаміці світових біржових цін і ф’ючерсів на зерно», — сказав Кудін.

«Якщо резюмувати, то Україна має рекордну врожайність зернових, але вона ніяк не впливає на те, що хліб в Україні може бути дешевшим, а навпаки — саме завдяки зростанню цін на зернові у світі ми маємо зростання вартості хлібу в Україні — на 10−15% найближчим часом», — розповіла голова підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман.

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