До Києва надійшли експрес-тести для діагностування коронавірусу - Кличко

До Києва надійшли 1,2 тисячі експрес-тестів для діагностування коронавірусу, які замовила столиця.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до кінця цього тижня таких експрес-тестів повинно бути 5 тисяч.

"Буквально годину назад до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1,2 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 певним базовим лікарням для прийому хворих з підозрою на коронавірус", - написав Кличко.

Крім того, він зазначив, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, має надійти у місто до кінця цього тижня. Його встановлять і будуть застосовувати в аеропортах їм. Сікорського і "Бориспіль".

"Київ приймає всі можливі превентивні заходи для запобігання можливого поширення вірусу COVID-19", - підкреслив Кличко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кличко не виключив закриття в Києві шкіл, дитсадків і метро в разі поширення коронавірусу.