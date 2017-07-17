До конца 2017 года в киевском метро исчезнут жетоны

До конца 2017 года столичный метрополитен полностью откажется от жетонов, поскольку они изжили себя.

Об этом заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, пишет УНИАН.

"Нашим электронным билетом уже пользуется больше 60% пассажиров. Жетон себя изжил, а наша конечная цель - полная автоматизация станций, как это работает во всем мире", - говорится в сообщении.

Брагинский отметил, что уже открыто четыре центра обслуживания пассажиров, уже сейчас реализовали электронный билет и проездной.

Кроме того, на станциях запустили технологию PayPass как альтернативу жетону.

"Добавлю также, что использование жетонов увеличивает себестоимость проезда, ведь должен работать штат кассиров, чтоб вести учет, проводить инкассацию, загружать бункера", - подчеркнул глава киевского метро.

Минфинhttp://minfin.com.ua/2017/07/17/28953913/