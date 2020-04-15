До конца текущего года девять городов Украины могут полностью отказаться от маршрутных такси

Об этом сообщил в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, в настоящее время министерство совместно с Ассоциацией городов Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка разрабатывают соответствующую программу по улучшению общественного транспорта.

На первом этапе программу планируется реализовать в Харькове, Запорожье, Одессе, Сумах, Чернигове, Киеве, Львове, Тернополе и Луцке.

"Киев сможет отказаться от маршрутных такси и перейти на автобусы и другой общественный транспорт, который является более безопасным", - отметил он.

Как пояснил министр, каждый из этих городов сможет заказывать транспортные услуги. "Компания, которая будет предоставлять автобус, электробус, троллейбус, будет гарантированно получать сумму и сможет заключать договоры на 3-5 лет, планировать себе лизинговые условия, лизинговые договоры, осуществлять платежи", - рассказал Криклий.

Он подчеркнул, что при этом перевозчик не будет заинтересован в том, чтобы "набивать" в маршрутку много людей, подвергая опасности пассажиров.

"Города смогут не только ограничиваться своим коммунальным транспортом, но еще и дополнительно добирать (общественный транспорт, - Ред.), в том числе и на коммерческих условиях", - пояснил министр.