До квітня-травня запровадження більш жорсткого карантину в Україні не планується, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує відсутність жорстких карантинних заходів до квітня-травня цього року.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде запроваджувати більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що попри критику, стратегія протидії COVID-19, яку обрав уряд принесла результат.

"Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи", - сказав Степанов.

Глава МОЗ нагадав, що в перший тиждень грудня 2020 року було зафіксовано 89 тисяч хворих на коронавірусну хворобу, за перший тиждень лютого - 25 505 хворих. Так само, за його словами, зменшилась кількість хворих на COVID-19, які одночасно перебувають в лікарні: в перший тиждень грудня це було 28 тисяч осіб, станом на зараз - менше ніж 18 000.