До України йде похолодання, вночі цього тижня очікується до -7: прогноз погоди

У середині тижня похолоднішає, вночі очікуються морози до -7, до вихідних температура трохи підніметься. Прогноз погоди опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Сьогодні, 8 листопада, на заході України +7..+10, у центральних областях +8..+12, на сході до +13, на півдні +11..+16, у Криму +17..+19. Невеликі дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У вівторок, 9 листопада, похолоднішає: на заході +2..+6, на Закарпатті +9..+11, у центральних областях +2..+8, на сході +5..+9, на півдні +6 ..+10, у Криму +11..+13. Дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

У середу, 10 листопада, у західних областях +4..8, у Закарпатській області +9..+11, у центральних областях +1..+4, на сході 0..+4, на півдні +2..+ 6. Опадів не очікується. Вночі температура місцями опускатиметься до -6.

У четвер, 11 листопада, на заході +6..+9, у центральних областях +3..+7, у Полтавській області +1..+3. На сході 0..+3, на півдні +1..+5, у Криму +5..+7. Опадів не очікується. Вночі температура на сході країни опускатиметься до -7.

У п'ятницю, 12 листопада, на заході +4..+9, у центральних областях +2..+7, на сході +3..+5, на півдні +3..+9. Опадів не очікується.





