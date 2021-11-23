До України прибули катери типу "Island" "Фастів" та "Суми"

Сьогодні, 23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

Повідомила служба зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

- Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, - зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. - Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку, - додав він.

Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, що нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-ти тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".

Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки нашої країни. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО.

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