До України прилетів рейс з евакуйованими громадянами з Кабулу

У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану. На його борту перебували декілька десятків громадян, зокрема іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття літака.

"Сьогодні прибув літак з Афганістану. Це була непроста операція, але завдяки роботі наших структур, МЗС, ОП та ГУР ця операція була успішною", - заявив в аеропорту представник влади.

Евакуаційний рейс доставив в Україну з Афганістану понад 90 осіб, серед яких українці та іноземні громадяни.

"На цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан і Канада. Наша країна допомагає нашим партнерам з евакуацію з Афганістану. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідкою на проживання в Україні, члени їх родин, а також особи, про повернення яких просив Ватикан та Канада", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

+